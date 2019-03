Politie maakt einde aan 'golfbalterreur'

Alles begon met de diefstal van een paar honderd golfballen vanaf een golfterrein in Noordeloos op 9 maart. Een dag later werd in Giessenburg vanuit een rijdende auto een 18-jarige vrouw bekogeld. De fietsster liep een forse kneuzing op.

De schade werd de daaropvolgende weken alleen maar groter. Speurwerk van de wijkagenten bracht hen op het spoor van de verdachten. Eerst werden twee 18-jarige mannen uit Groot-Ammers en Langerak aangehouden.

Dinsdag werden twee jongens uit Goudriaan (16 en 17 jaar) en een 18-jarige uit Groot-Ammers opgepakt. Dat trio zit nog vast.