Lijnbaanflats: 'Als een olifant in porseleinen kast wordt hier gewerkt'

De eerste huizen zijn nu opgeleverd maar nu de stofwolken zijn neergedaald merken bewoners op dat het werk in de huizen beschadigingen hebben opgeleverd.

Bewoner Danny Dos Santos laat in zijn huis beschadigingen zien aan muren en deuren. Leidingen zijn gedeeltelijk vervangen en gaan soms voor de helft met de koppeling de muur in. "Die koppeling kan gaan lekken en dan moet je die muur gaan openbreken. Het is een optelsom van alles. Ik ben al niet blij met de wijze waarop de verbouwing is gegaan. Nu krijg ik mijn woning terug en is volledig gesloopt. Als een olifant in porseleinen kast werd hier gewerkt."

Volgens directeur Robert Straver van woningcorporatie Vestia is er alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken:

"De bewoners krijgen een vergoeding voor de schade. Die is al besproken en dat is een heel redelijke vergoeding. Het is een zeer ingrijpende actie wat we aan het doen zijn en dat merken de bewoners", zei Straver donderdag op Radio Rijnmond. Vestia hoopt dat de bewoners uiteindelijk toch blij zullen zijn met het eindresultaat.