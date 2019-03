Schade na mogelijke explosie in Rotterdam-Centrum

Op de Schiedamsedijk in Rotterdam zijn donderdagochtend de ruiten van drie auto's vernield. Ook de ruit van een winkel is beschadigd geraakt.

Er is volgens de politie mogelijk in de nacht iets ontploft. De straat is afgesloten voor onderzoek. Er is donderdagmorgen geen explosief gevonden. Mogelijk is een shishalounge het doelwit geweest.