Ebru Umar over bedreigingen: 'Ontzettend laf'

In de bibliotheek van Rotterdam is extra beveiliging aanwezig bij de opening van de tentoonstelling ‘Palet van verzet’ en de presentatie van het bijbehorende boek.

De tentoonstelling gaat over moedige Joodse en niet-Joodse vrouwen in de Tweede Wereldoorlog en de tijd daarna, en wordt donderdagavond geopend in de centrale bibliotheek van Rotterdam aan de Hoogstraat.

De afgelopen dagen kreeg de organisatie haatmailtjes van mensen die tegen de komst van columniste Ebru Umar zijn. De mailtjes zijn vooral naar de Stichting Aletta gestuurd, die achter de expositie en het gelijknamige boek zit.

"Er zijn wat mails gekomen. Het zijn vooral mensen die zich verzetten tegen de toon die mevrouw Umar weleens gebruikt", zegt directeur Theo Kemperman de bibliotheek donderdagochtend op Radio Rijnmond.

"De expositie portretteert veertien vrouwen die hun eigen veiligheid op het spel zetten en strijden tegen onrecht. We zijn er buitengewoon trots op dat we deze vrouwen kunnen portretteren."

Klaar mee

Ebru zelf reageert gelaten op de bedreigingen. "Ik ben een beetje klaar met al die mensen die er wat van vinden. Mensen hebben altijd wel een mening over mij."

De columniste gaat gewoon naar de opening en doet daar mee aan een panelgesprek met oud-hoogleraar Gloria Wekker en journaliste Bette Dam.

"We leven in een vrij land. Iedereen mag van alles vinden van mij, dat moeten ze ook vooral doen. Maar waar ik een enorme hekel aan heb, is dat als ik iets schrijf of iets zeg, dat andere mensen daar dan last van hebben. Nu hebben mensen die de expositie organiseren daar last van van. Dat is zo ontzettend laf", besluit Umar.