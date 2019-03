Videobeelden van overval in Bureau Rijnmond

Bij een overval op een filiaal van Western Union aan de Schiedamseweg in Rotterdam nam een overvaller veel geld mee. In het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond vraagt de politie donderdag hulp van het publiek.

De overvaller kwam op 21 juni vorig jaar rond 10:00 uur de zaak binnen. Hij bedreigde de aanwezige medewerker en nam een groot geldbedrag mee.

Van de overvaller zijn beelden gemaakt. Hij heeft een opvallende tatoeage.



Verder is er in Bureau Rijnmond aandacht voor een overvaller die een voorkeur had voor filialen van de Primera. De aanvaller sloeg toe op de Kleiweg en het Stadhoudersplein. De politie gaat ervan uit dat het dezelfde man is.

En aandacht voor twee schietincidenten in Rotterdam en Spijkenisse, kort na elkaar. De politie wil weten of er een verband is.

Bureau Rijnmond wordt donderdagmiddag uitgezonden om 17.20 uur en elk uur herhaald op TV Rijnmond.