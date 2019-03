Amerikaans worstelen in Hoek van Holland: is de pijn nu wel of niet echt?

Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je wekelijks uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond. Deze week nemen ze een duik in de Nacht van de Filosofie, vieren ze de verjaardag van Sparta, verkennen ze de wereld van het oer-Amerikaanse show-worstelen en jubelen ze om de comeback van VOF De Kunst.

In een heuse boksring beantwoordt Laurence van Ham de vraag: worstelen voor de show, wat is dat precies? Dit weekend komen er weer honderden liefhebbers naar kijken.

Anton bezoekt het museum van Sparta nu de club maandag de 131e verjaardag viert.

Verder komen ook de Kunsthal, het Urker Mannenkoor en dancefestival Rotterdam Rave aan bod.

