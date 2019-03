Drenthe en Dabo onzeker bij Sparta

Het is nog onzeker of Sparta-trainer Henk Fraser vrijdagavond een beroep kan doen op Royston Drenthe en Fankaty Dabo. Suently Alberto en en Bradley Martis missen de confrontatie met Jong FC Utrecht sowieso.

De Utrechters staan laatste in de Keuken Kampioen Divisie met vijftien punten uit dertig duels. Sparta is de huidige nummer twee, met vier punten voorsprong op Go Ahead Eagles.

De Deventenaren nemen het vrijdag aan de Krommedijk op tegen FC Dordrecht, dat zeventiende staat en vorige week met liefst 8-1 verloor van FC Eindhoven.

Natuurlijk zijn Jong FC Utrecht - Sparta en FC Dordrecht - Go Ahead Eagles live te volgen op Radio Rijnmond. De duels beginnen om 20.00 uur, de uitzending begint al een uur eerder met voorbeschouwingen.