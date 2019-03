Robin van Galen nieuwe commercieel directeur KNZB

"Toen ik door de KNZB werd benaderd voor deze nieuwe functie, wilde ik aanvankelijk wachten tot na de Olympische Spelen van Tokio. Maar toen ik er wat langer over nadacht, kwam ik tot de conclusie dat dit het juiste moment is om het stokje over te dragen bij de mannen", verklaart Van Galen zijn besluit.

Volgens de 47-jarige Rotterdammer heeft de spelersgroep een andere aanpak nodig. "Na zes jaar merkte ik dat mijn houdbaarheidsdatum als coach in zicht begon te komen. Ik wil voorkomen dat ik een jaar te lang doorga en dat we mogelijk daardoor de Olympische Spelen mislopen. Door een stap opzij te doen, hoop ik de kans op kwalificatie voor Tokio te vergroten. Aan de andere kant kan ik in mijn nieuwe rol misschien zelfs nieuwe impulsen geven aan het mannenprogramma.”