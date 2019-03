Hans Kombrink over overleden Hans Simons: 'We waren vrienden'

"Simons was altijd correct en op de zaak gericht. Hij had ook veel interesse voor de waarheid achter een dossier", zei Kombrink donderdagmiddag op Radio Rijnmond.

"Gisteren begreep ik al dat het heel nabij was en ik hoorde vanmorgen dat hij gisteravond is overleden. We waren vrienden. Op het privévlak hadden we ook na ons wethouderschap intensief contact. We hebben lief en leed gedeeld."

Kombrink roemt Simons verder voor zijn rol bij de totstandkoming van de Cruise Terminal en de Watertaxi. Beiden waren jarenlang actief in de Rotterdamse politiek. Ze werden door insiders aangeduid als Hans & Hans.

"Ja, we gingen samen de campagne in 1994 doen en werden toen samen wethouder. En dat zijn we bijna acht jaar samen geweest. We kenden elkaar van haver tot gort."