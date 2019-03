Veldhuijzen tijdelijk burgemeester in de Hoeksche Waard

Govert Veldhuijzen wordt waarnemend burgemeester van de gemeente Hoeksche Waard. De 63-jarige CDA'er neemt vanaf maandag de taak over van Peter van der Velden, die onlangs stopte in verband met zijn gezondheid.

Veldhuijzen was tot half februari nog waarnemer in Nissewaard. De oud-gedeputeerde van Zuid-Holland nam eerder ook waar in Gorinchem. Van 1994 tot en met 2006 was hij wethouder in Dordrecht.

Na de zomervakantie wordt de procedure gestart om te komen tot de eerste echte burgemeester van de Hoeksche Waard.