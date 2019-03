Ontploffing Schiedamsedijk blijkt toch door explosief

De beschadigingen aan een lounge en drie geparkeerde auto's op de Schiedamsedijk in Rotterdam donderdagochtend zijn veroorzaakt door een explosief. De politie meldt dat bij onderzoek fragmenten van een explosief zijn gevonden in de rolluiken van de beschadigde lounge.

De straat werd donderdag afgesloten voor onderzoek nadat een vrouw 's ochtends ontdekte dat de ruit van haar auto kapot was. Het is onduidelijk hoe laat het explosief is afgegaan. De politie is op zoek naar beelden.



Vorige week werd bij een souvenirwinkel aan de Schiedamseweg een tas met twee granaten aan de deur gevonden. Aan de overkant raakte een lounge in december vorig jaar flink beschadigd nadat iemand een explosief onder het rolluik schoof.De politie zegt mogelijke verbanden mee te nemen in het onderzoek, maar "houdt alle scenario's open".