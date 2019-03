Medewerkers uitzendbureau mikpunt aanslagen

De eigenaar in de nacht van 24 op 25 februari bij de fietsenstalling opgewacht door drie mannen. Er ontstaat een vechtpartij. Er wordt geprobeerd het slachtoffer vast te binden, maar hij vlucht. Hij loopt wel een kogelwond aan zijn been op. Door vrienden wordt hij naar het ziekenhuis gebracht.

Op camerabeelden is te zien dat die nacht bij het kantoor van het bedrijf, diverse auto’s af en aan rijden.

De volgende nacht op 26 februari wordt een woning aan de Kikkerveen in Spijkenisse rond 1.30 uur beschoten. De bewoner zit op dat moment op de bank naar de tv te kijken. Hij raakt niet gewond.

Het kantoor is inmiddels op last van burgemeester Aboutaleb gesloten. De woning in Spijkenisse is verzegeld.