Overvalt dezelfde man twee Primera's ?

Bij de eerste overval op 5 februari aan het Stadhoudersplein in Rotterdam-Blijdorp, pakt hij een groot mes en roept “Kassa open nu!”

De tweede overval aan de Kleiweg in Hillegersberg, op 12 februari om 17.50 uur, verloopt stuntelig. Pas als hij in de winkel is, trekt de dader een bivakmuts over z’n hoofd.

Hij grist het geld van de toonbank, maar een deel valt op de grond. Bovendien probeert een klant hem te overmeesteren. Die deinst terug als de overvaller een pistool trekt. De dader is klein, blank en heeft blauwe ogen.