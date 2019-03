Jacobs: 'Een heel team verantwoordelijk voor vertrek Van Geel'

Jacobs over opvolger: 'Duo van AZ is uitstekend'

Rob Jacobs was woensdag niet verrast door de mededeling van Martin van Geel om te vertrekken bij Feyenoord. De technisch directeur, die veel kritiek te verwerken krijgt de laatste tijd, stopt op 1 juli na acht jaar. "Dit was niet tegen te houden", zegt Rob Jacobs, oud-trainer van Feyenoord, Sparta en Excelsior. "De verwensingen werden van kwaad tot erger."

Jacobs, die in de jaren tachtig met de voetballer Van Geel samenwerkte bij Roda JC en Feyenoord, vindt dat de vertrekkend technisch directeur een paar steken heeft laten vallen, maar zelf ook in de steek is gelaten. "Ik vind dat een heel team medeverantwoordelijk is voor zijn vertrek. Na de 6-2 tegen Ajax was er ook voor Van Geel nog niets aan de hand."

"Daarna gingen ze zo slecht spelen, daar kan je ook een elftal verantwoordelijk voor houden, met de technische staf. Zij zijn medeverantwoordelijk voor het vertrek van Van Geel", aldus Jacobs.

"Natuurlijk heeft Van Geel fouten gemaakt, hij is een mens, een duidelijke zaak", doelt Jacobs onder meer op het besluit om het beloftenteam niet in te laten stromen in de voetbalpiramide. "Dat was een miskleun."

