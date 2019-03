Vrouw (22) aangevallen in Hendrik-Ido-Ambacht

Een 22-jarige vrouw uit Hendrik-Ido-Ambacht is maandagavond aan de Reeweg aangevallen door een man, toen ze boodschappen stond in te laden in haar auto. De dader kwam rond 19:00 uur scheldend op haar af en pakte haar beet. De vrouw voelde toen iets scherps langs haar gezicht en hals gaan.

De vrouw had haar auto geparkeerd op het parkeerterrein aan de Reeweg. Volgens de politie kwam de vrouw na de aanval zelf los van de man. Ze is in haar auto gestapt en weggereden. De man verdween in de richting van de aangrenzende sportvelden.