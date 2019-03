‘Tentakel’ op het Maritiem Museum

Een grote oranje octopus staat de komende dagen op het dak van het Maritiem Museum in Rotterdam. Het monster is onderdeel van de nieuwe tentoonstelling zeemonsters. Donderdagochtend werd het beest opgeblazen en op het dak gezet.

De octopus staat een week op het dak en is vanaf de Schiedamsedijk en het Churchillplein te zien. De tentakels van het beest vallen net over de rand van het dak. Het Maritiem Museum moet de wind goed in de gaten houden, want het beest kan maar tot windkracht 5 op zijn plaats liggen.

"Als het harder waait, halen wij hem weg. Alles moet natuurlijk in veiligheid gebeuren," vertelt Elisabeth Oosterling van het Maritiem Museum.

De tentoonstelling zeemonsters wordt zondag feestelijk geopend met een optreden van Yosina, de winnares van The Voice Kids. Bij de expositie zijn zes verschillende zeemonsters te vinden, die elk een verhaal hebben.

De bezoekers kunnen op ontdekkingstocht gaan langs verschillende zeemonsters en vragen beantwoorden als: ‘vind jij een zeemeermin een zeemonster?’

"De tentoonstelling is voor kinderen van vier jaar en ouder. Het kan soms een beetje spannend zijn, maar ik denk dat het enorm meevalt," zegt Irene Jacobs, tentoonstellingsconservator van het Maritiem Museum.