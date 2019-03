Opnieuw vragen over Dordts hoofdpijndossier

Ze hebben vandaag een waslijst met zogeheten artikel 40-vragen ingediend. De partijen willen onder meer opheldering over onduidelijkheden in de kostenplaatjes.

Afgelopen dinsdag gaven de coalitiepartijen in het Dordtse Stadhuis wethouder Marco Stam opdracht om een verhuisplan voor sportclubs te realiseren, ondanks dat twee clubs dat afwijzen.

Voetbalclub Dubbeldam zegt met het tot nu toe toegezegde geld slechts 'een konijnenhok' te kunnen bouwen. Tafeltennisclub TTVD krijgt niet eens een eigen speelhal terug en noemt het verhuisplan 'onbespreekbaar'.

Verhuissoap

De al jaren slepende verhuissoap is een waar hoofdpijndossier geworden, maar wethouder Marco Stam, die er vorig jaar mee opgezadeld werd, verwacht toch tot een oplossing te komen.

Tijdens een pittig debat in de Dordtse gemeenteraad vroeg de oppositie om de wethouder wat meer financiële armslag te geven, maar de coalitie hield vast een een budget van 5,5 miljoen euro.

Kunstgrasveld

Uit het drie jaar geleden beschikbaar gestelde krediet is inmiddels de verhuizing betaald van OMC, dat introk bij FC Dordrecht. Die verhuizing zou 870 duizend euro gekost hebben.

De acht partijen willen een specificatie van dit bedrag en vragen of in dit bedrag ook een nieuw aangelegd kunstgrasveld zit. En zo niet, uit welke pot dat dan betaald is.

Gegoocheld

Ook vragen de partijen zich af waarom er gegoocheld wordt met sloopkosten, die in de ene variant wél tot de kosten gerekend worden, maar in een andere variant weer niet.

Daarbij willen de partijen weten welke sportcomplexen de gemeente Dordrecht nog meer wil sluiten en welke verenigingen dus ook zullen moeten verhuizen.