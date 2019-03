Ton Pattinama: 'Alles is gewoon helemaal naar de klote'

Ongeloof en tranen donderdagochtend bij de Vlaardingse voetbalverenigingen Deltasport en CION. Voor de tweede keer deze week brak rond 05:00 uur brand uit in de kantine. Viel de schade dinsdag nog mee, nu rest slechts as en verbrande trofeeën in de Broekpolder.

De politie en brandweer doen onderzoek naar de oorzaak van de verwoestende brand. De veertig jaar oude houten kantine is volledig in de as gelegd. Dinsdag bleek een vastgelopen motortje van de luchtafvoer de boosdoener van het eerste brandje. Of nu nog een oorzaak is te vinden is de vraag.

John Bell is voorzitter van CION. "Dit kan voor beide clubs de doodsteek worden, we derven veel inkomsten als er niet gevoetbald kan worden en daar zijn we afhankelijk van. We hebben de buidel niet tot in de hemel." De twee verenigingen hebben samen nog acht thuiswedstrijden voor de boeg.

SLECHTE GRAP

Ton Pattinama dacht eerst aan een slechte grap. De Deltasport-trainer en bestuurslid houdt de moed er in. "Uit het negatieve moet je altijd het positieve blijven halen. Ons motto is niet voor niets: 'We gaan altijd door en geven nooit op'. We moeten doorpakken nu."

Na het middaguur kwam ook de Vlaardingse sportwethouder Bart Bikkers de schade opnemen en overleg voeren met de clubs. "Mijn prioriteit is nu dat de teams gewoon kunnen voetballen in het weekend. Het fijne is dat andere clubs uit de regio hun hulp aanbieden. Sport verbroedert, dat is het mooie."

Het terrein en de gebouwen zijn van de gemeente. "We verhuren het aan de vereniging en het is nu zaak om te kijken hoe we verder kunnen." Brokstukken en asdeeltjes zullen door de gemeente van het veld worden verwijderd.

DIEPTEPUNT

"De sfeer, alles dat er omheen hangt: je bent ontzield. Het is het absolute dieptepunt in de 40 jaar dat ik lid ben van CION", zegt de geëmotioneerde vrijwilliger Cees Buitenhek.

Ton Pattinama van Deltasport is aangenaam verrast door alle steunbetuigingen van andere clubs. "De trainer van SVV belde dat ze de training vandaag wilden afzeggen om te komen helpen schoonmaken. Ik heb gezegd dat dat niet nodig was. Alles is gewoon helemaal naar de klote, op z'n Rotterdams."