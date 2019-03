Erasmus Universiteit investeert extra om werkdruk te verminderen

Roel Pieterman, hoofdocent aan de Erasmus Universiteit vertelt over de hoge werkdruk

De universiteit van Rotterdam gaat extra investeren in onderwijs en onderzoek. Het toenemende aantal studenten leidt tot hoge werkdruk onder docenten. Die werkdruk kan ervoor zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. De Erasmus Universiteit gaat zelf maatregelen nemen om de werkdruk te voorkomen.

"Of ik college geef voor honderd of voor duizend mensen, dat maakt niet uit. Maar als het aankomt op nakijken, dan moet ik helemaal voor multiple choice gaan in plaats van dat ik open vragen kan gaan nakijken", vertelt Roel Pieterman, hoofddocent aan de Erasmus Universiteit.

De EUR kent een forse groei. In 2013 stond de teller van het aantal studenten op 22 duizend. Nu, in 2019, staat de teller op meer dan 28 duizend duizend studenten.

"Kortgeleden hebben wij een enquête gehad van de vakbonden. Die laat zien dat mensen ook echt ziek worden. Dat mensen in het weekend doorwerken en ook echt stress en gezondheidsklachten ontwikkelen", vertelt Roel Pieterman.

Het bestuur van de Universiteit laat weten dat faculteiten en instituten meer mensen in vaste dienst moet nemen. Ook moet er meer ondersteuning komen voor de wetenschap, door extra personeel aan te stellen. Er komen ook 560 extra studieplekken op de campus.

"Wij zijn zo snel gegroeid de afgelopen jaren", zegt Kristel Baele, voorzitter van het college van bestuur. "Door die flinke groei en achterblijvende financiering van de overheid ontstaan er knelpunten. Wij vinden het erg vervelend dat het personeel last heeft van werkdruk. We nemen deze maatregelen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de werkdruk bij het personeel te verminderen."