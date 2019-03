VIDEO: Al één jaar koekenbakkend op weg naar werk

Sociale onderneming De Koekfabriek aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam viert op 1 april haar eerste verjaardag. Reden voor onze verslaggever Samantha Coleridge om eens even de proef op de som te nemen.

In de winkel en bakkerij worden mensen begeleid met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er komen mensen binnen via onder andere de gemeente en het Leger des Heils. Voor de één is het doel om door te stromen naar een reguliere baan, voor de ander is het een vorm van dagbesteding.

Koekenbakkers

Hacene is één van de koekenbakkers. Hij werkt er al zeven maanden en is na veertien jaar weer blij met collega's om zich. Zijn laatste baan was in een slagerij.

Collega Ruud werkte bij een ijzerwarenbedrijf toen hij door een reorganisatie op straat kwam te staan. Na een periode van werkeloosheid kwam hij terecht bij De Koekfabriek. Hij is inmiddels doorgestroomd naar bakkerij Klootwijk, waar hij twee dagen in de week werkt.

Het afgelopen jaar ging het goed met de koekenbakkers. De koekjes vlogen over de toonbank en liggen op steeds meer koffieschoteltjes in Rotterdamse horecazaken. De kandidatenlijst voor De Koekfabriek is inmiddels zelfs groter dan ze aan kunnen.