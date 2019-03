Man uit Bergschenhoek opgepakt na grote xtc-vangst

De partij xtc met een straatwaarde van miljoenen euro's werd begin deze maand gevonden in een loods aan de Marconistraat in Gouda. De man uit Bergschenhoek was sinds kort eigenaar van die loods.

Er waren al 7 verdachten aangehouden in deze zaak. Daarvan zitten er 4 nog vast. De verdachten zitten allemaal in beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.