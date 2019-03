Honderden mensen lopen stille tocht voor Diya uit Hoogvliet

"We willen dat dit stopt", zegt een vrouw die met haar kleindochter naar de start van de stille tocht is gekomen aan de Aalreep in Hoogvliet. "Het is zo triest. Voor de moeder en de kinderen in de klas", valt haar kleindochter bij.

De stille tocht zou aanvankelijk om 19.00 uur beginnen bij de school aan de Aalreep. Maar vanwege het drukke verkeer werd het programma uitgesteld.

De organisatie heeft de deelnemers opgeroepen om witte bloemen mee te nemen. Die worden gelegd in de voortuin van het huis van het meisje aan de Spieringstraat.



Donderdag werd ook bekend dat de verdachte in de zaak, de vader van het slachtoffer, zeker drie maanden langer vast blijft zitten.