Nieuwe directeur voor Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht

Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht krijgt een nieuwe directeur. Vanaf 1 april neemt Petra Reijnhoudt het stokje over van Tijs van Ruiten, die in september 2018 al zijn vertrek aankondigde.

Reijnhoudt, al sinds 2007 als adjunct directeur en hoofd Publiekszaken bij het Nationaal Onderwijsmuseum werkzaam, moet het museum een nieuwe impuls geven en de uitstraling regionaal en landelijk versterken, hoopt de Raad van Toezicht van het museum.

"Ik heb er heel veel zin in om de komende jaren het Onderwijsmuseum verder te ontwikkelen. Na de prachtige start in Dordrecht is het nu tijd om de positie van het museum verder te verstevigen en ons profiel aan te scherpen", zegt Reijnhoudt.

Reijnhoudt zette eerder al de zakelijke bedrijfsvoering van het museum op en was samen met de vorige directeur verantwoordelijk voor het vernieuwde Onderwijsmuseum in gebouw De Holland in Dordrecht.

Het Onderwijsmuseum beheert in totaal meer dan 390 duizend voorwerpen die op de één of andere manier iets met onderwijs te maken hebben, zoals schoolboeken van vroeger en nu, schoolmeubilair, tekeningen en illustraties.