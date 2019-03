Schiekadeblok splijt oppositie en coalitie Rotterdamse raad

De bespreking van het Schiekadeblok-dossier zet de relatie tussen de coalitie en de oppositie steeds verder onder druk. De afgelopen twee maanden is er al vele uren vergaderd over het rapport van de Rekenkamer Rotterdam over het Schiekadeblok. Donderdag begon het laatste debat daarover in de Rotterdamse gemeenteraad.

Nu ging het eens niet over het lekken van een document door oud-wethouder Adriaan Visser of raadslid Christine Eskes. In dit debat werd gesproken of er wel voldoende aandacht is geweest voor de risico's van het project.

Risico-analyse



De Rekenkamer Rotterdam schrijft dat oud-wethouder Adriaan Visser in 2009 als topambtenaar te solistisch te werk is gegaan. Daardoor heeft hij toenmalig wethouder Hamit Karakus en ook de gemeenteraad niet voldoende geïnformeerd over de risico's. De oppositie begrijpt niet dat de coalitie en wethouder Kurvers die conclusies niet overnemen. Die zeggen dat de rekenkamer te harde conclusies trekt. Er is wel over de risico-analyse van het project gesproken. Niet heel uitgebreid, maar de wethouder wist ervan.

Maarten Struijvenberg, raadslid van Leefbaar Rotterdam, vindt dat de zaak nu politiek gevoelig is geworden. "Wat natuurlijk verstandiger was geweest om te zeggen was: wij willen de waarheid naar boven krijgen. We hebben niets te verbergen. Laten we dat nu met z'n allen goed onderzoeken. Maar dat is niet gebeurd. Dat is het vervelende", zegt Strijvenberg.

Co Engberts, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, is het daar niet mee eens. "De coalitiepartijen zeggen met elkaar: eigenlijk ligt alle informatie er al om een oordeel te vellen. Wat ons betreft valt er niet veel meer te vinden."

Verstoorde verhouding in raad

Leefbaar-raadslid Struijvenberg vindt dat de coalitiepartijen alles dichtgetimmerd hebben. Hij zegt dat de samenwerking met de coalitie daardoor slechter is geworden. "In pak hem beet een half jaar tijd zijn de verhoudingen tussen coalitie en oppositie in deze raad nog nooit zo ernstig verstoord geweest", zegt hij. "En dat voor een coalitie met partijen die bij hun start hebben aangegeven dat het erg belangrijk is om handen naar de oppositie uit te steken. Loze woorden dus."

Co Engberts van de PvdA is het ook daar niet mee eens. Hij vindt dat er vaak ook wél goed tussen de oppositie en de coalitie wordt samengewerkt. Maar bij enkele heikele onderwerpen zijn er inderdaad tegenstellingen en botsingen, erkent hij.