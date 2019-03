Van Gerwen slacht Van Barneveld bij afscheidswedstrijd in Ahoy

Michael van Gerwen juicht in Ahoy. (VK Sportphoto - Mischa Keemink)

Gerwyn Price na twee avonden 'Barney Army' in Ahoy: 'Hopelijk krijg ik ook zo'n ontvangst in Cardiff'

Daryl Gurney na Premier League Darts in Ahoy: 'Hadden we dit publiek maar elke week'

Rob Cross over Jeffrey de Zwaan: 'Deze ervaring is geweldig voor hem'

De Zwaan na nederlaag in Ahoy: 'Ik heb genoten, dat is het belangrijkste'

Van Gerwen speelde tegen afscheidnemende 'Barney' in Ahoy: 'Heel lastig, denk dat mensen dat onderschatten'

Op de tweede avond van de Premier League Darts in Ahoy heeft Michael van Gerwen donderdagavond overtuigend afgerekend met landgenoot Raymond van Barneveld: 7-1. 'Barney' speelde zijn laatste wedstrijd ooit in de Premier League Darts.

De hele avond klonk het 'Barney Army' uit ongeveer 10 duizend kelen in Ahoy. De darter uit Den Haag toonde zich bij opkomst dan ook zeer emotioneel. Qua competitie stond er voor Van Barneveld al niets meer op het spel, na zijn eerdere nederlaag tegen Daryl Gurney woensdagavond.

Vanaf de start nam Van Gerwen de wedstrijd in handen. De nummer één van de wereld gaf Van Barneveld amper tijd om adem te halen en liep in no-time uit naar 4-0. Nadat 'Barney' nog een leg op het scorebord wist te brengen, gooide Van Gerwen zich alsnog snel naar de overwinning. De Brabander blijft daardoor lijstaanvoerder in de Premier League.

"Ik denk dat mensen het onderschatten hoe lastig het voor mij is om op zo'n moment tegen Raymond te spelen, maar ik heb de juiste dingen gedaan op de juiste momenten", vertelde een tevreden Van Gerwen na afloop.

'Contender' De Zwaan

Jeffrey de Zwaan kon tegen voormalig wereldkampioen Rob Cross niet stunten. De 23-jarige De Zwaan startte uitstekend en kwam op een 3-1 voorsprong, waarna het begon te haperen bij de Nederlander. Cross sleepte de partij er, onder andere door vijf legs op rij te winnen, met 7-4 uit.

"Als je hier als 23-jarig pikkie Premier League staat te gooien, is dat gewoon geweldig", vertelt De Zwaan. "Ik denk dat ik iets te veel bezig was met wraak, vanwege mijn nederlaag tegen Cross op het WK. Uiteindelijk heb ik ondanks de nederlaag genoten, en dat is het belangrijkste."

Bekijk hierboven de interviews met Michael van Gerwen, Jeffrey de Zwaan, Rob Cross, Daryl Gurney en Gerwyn Price.