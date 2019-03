Twee mannen hebben een pizzabezorger in Vlaardingen donderdagavond rond 22:30 uur van zijn pizza beroofd. De overvallers dreigden volgens de politie met een klein mes.

De mannen beroofde de bezorger op de Lissabonweg in de wijk Holy-Noord. De bezorger is teruggereden naar de pizzeria aan de Blokmakersplaats. Daar is de politie gewaarschuwd.