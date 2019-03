30 jaar later: een man, een mes en een miljoen gulden schade aan schilderijen

De directeur van het museum noemde het een "kunstramp die zie nog nooit eerder had voorgedaan in de kunstwereld". Op 29 maart 1989, vrijdag dertig jaar geleden, kwam een verwarde man het Dordrechts Museum binnen en bewerkte tien schilderijen met een mes. De schade was groot, maar de schok was misschien nog veel groter.

Een man komt om half twee het museum binnen, maakt even ruzie bij de kassa over de toegangsprijs en gaat naar binnen. In een van de zalen trekt de man een Stanleymes uit zijn zak en begint in te hakken op de schilderijen.

Van sommige oude meesters vallen twee, drie stukken op de grond. Van andere werken raakte de lijst beschadigd.

Omdat het rustig is in het museum, is er niemand om in te grijpen. De beveiliging, achter de schermen van de videobeveiliging, heeft in eerste instantie niet in de gaten dat er iets aan de hand is.

Pas als de man richting de uitgang loopt, krijgt de beveiliging door dat er iets mis is. Een medewerker pakt hem nog buiten vlak voordat hij de deur uitloopt, maar hij weet zich los te rukken. Daarna gaat hij er op een rode fiets vandoor.

Verslagenheid

In het museum blijven de medewerkers verbouwereerd achter. De kunstwerken van Nicolaes Maes, Ferdinand Bol, Jacobus Levecq, Albert Cuyp en Jan Victors hangen zwaar verminkt aan de muur.

De curatoren van het Dordrechts Museum zien de schade en hun woorden schieten haast tekort. Leo Marchand zegt het in Het Vrije Volk dat "de doeken een enorme oplazer hebben gehad, te vergelijken met iemand die een hartaanval heeft doorstaan".

Zijn collega Jos Deuss kon het ook nauwelijks bevatten. “Het was nog veel erger dan ik mij eerst had voorgesteld”, zegt hij in Het Vrije Volk. “In het verleden is het wel vaker gebeurd dat schilderijen werden

beschadigd, maar dit is buiten alle proporties.”

Museumdirecteur De Groot spreekt van een "onvoorstelbare ramp". Het herstel van de tien kunstwerken gaat veel tijd kosten is het idee. Geld speelt niet zo’n rol, want de werken zijn verzekerd.

Bekentenis

Een paar uur later meldt een 61-jarige man zich bij het politiebureau in Papendrecht. Hij bekent dat hij de kunstwerken heeft bewerkt met een mes. Hij wordt meteen aangehouden.

De man was al meerdere keren met justitie in aanraking gekomen, nadat hij een paar jaar eerder zijn baan was kwijtgeraakt. Hij was boos omdat, volgens eigen zeggen, hij zijn baan "aan een buitenlander was kwijtgeraakt". In zijn verklaring aan de politie noemde hij zijn actie dan ook "een politieke verzetsdaad".

Volgens de Papendrechter wordt "Nederland verkwanseld aan buitenlanders" en daarom "hebben wij ook geen schilderijen nodig".

De man liep al langer rond met het idee om schilderijen met een mes te bewerken. Een paar jaar eerder stuurde hij al een brief naar justitie met de mededeling dat hij kunstwerken wilde beschadigen in het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen. Het museum werd op de hoogte gesteld van de bedreiging, maar verder gebeurde er niets.

Een paar weken voor zijn aanval stuurde de man nog een brief naar zijn advocaat, met daarin zijn plan om de Staat aan te klagen voor zijn maatschappelijke situatie.

Vrijlating

De man moet vrij snel voor de rechter-commissaris verschijnen. Die besluit de man vrij te laten, tot ontsteltenis van vrijwel iedereen. Maar de uitleg is helder: de man kan voor vernieling niet meer krijgen dan twee jaar cel. En voor dit soort straffen is voorarrest niet mogelijk.

De man krijgt nog wel te horen dat hij de komende zes maanden niet in de buurt van een museum mag komen. Meerdere musea, waaronder het Vincent van Gogh Museum in Amsterdam, vragen om een foto of signalement van de Papendrechter. Dat krijgen ze niet, want dat is in strijd met de privacywetgeving, laat de politie weten.

Rechtszaak

Ruim een jaar later dient de zaak tegen de man. Hij is er zelf niet bij, uit boosheid dat het zo lang heeft geduurd voordat zijn zaak werd behandeld. Opnieuw wijst hij naar "zaken tegen buitenlanders, die wel meteen in behandeling worden genomen".

Dat het zo lang duurde komt grotendeels door de man zelf. Hij moest na zijn vrijlating zich psychiatrisch laten onderzoeken, maar dat gebeurt niet. En als er dan alsnog een gedwongen onderzoek komt, stellen de psychiaters de conclusie dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is.

Maar de kans op herhaling bestaat, zeggen de deskundigen. Een gevangenisstraf zal niet helpen. Daar is de Officier van Justitie het niet mee eens. Die eist een jaar cel, waarvan de helft voorwaardelijk. De rechter legt uiteindelijk een half jaar cel op, waarvan de helft voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen.

Het herstel van de schilderijen is dan nog lang niet afgerond. Slechts één van de schilderijen is dan klaar om weer aan de muur te gaan. De verwachting is dat het dan nog anderhalf jaar gaat duren. De schade van één miljoen gulden is grotendeels gedekt door de verzekering. De rest is betaald door sponsoren.

Voor deze reconstructie is gebruik gemaakt van krantenartikelen van onder andere De Volkskrant, Het Vrije Volk, Trouw en De Telegraaf tussen 30-03-1989 en 10-02-1990.