Ahoy neemt afscheid van 'Barney' tijdens Premier League Darts

De laatste opkomst van 'Barney' in Ahoy. (Foto: ANP - Bas Czerwinski)

Raymond van Barneveld na afscheidswedstrijd in Ahoy: 'Ik ben op'

Vlak na zijn verloren partij tegen Michael van Gerwen (7-1) was Raymond van Barneveld duidelijk: ''Ik stop ermee.'' Het oranje gekleurde publiek nam op twee avonden Premier League in Ahoy afscheid van de man, die het darten in Nederland op de kaart zette.