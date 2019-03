Frank Paauw: 'Het korps heeft zijn trots weer terug'

Paauw(60) kwam in 2010 naar Rotterdam, toen Aad Meijboom moest vertrekken. De politie had ervan langs gekregen in een kritisch rapport over de strandrellen in Hoek van Holland. "Het imago was geschonden, het vertrouwen in de politie kreeg een knauw."

Inmiddels, zo constateert hij, is het korps opgekrabbeld en staat fier overeind. "Het Rotterdamse politiekorps spreekt weer tot de verbeelding in het land. De burgers kunnen weer trots zijn op de politie."

Verlegen

Dienders van hoog tot laag hebben hem daarom gevraagd om toch vooral in Rotterdam te blijven. Hij geeft het met enige aarzeling toe. "Het klinkt wat onbescheiden, maar het zijn er wel wat geweest, ja. Daar word je stil van en verlegen. Het maakt het afscheid alleen maar moeilijker."

Paauw begon als leidinggevende in Den Haag, werd korpschef in Rotterdam en nu dan in Amsterdam.

"Dat is geen logische carrière-stap, nee. Rotterdam is al de Champions League. Maar het is natuurlijk een eer om in Amsterdam te werken. Het is de hoofdstad, prestigieus, politiek en media komen daar bij elkaar. En ik ben ook wel ontzettend nieuwsgierig of het nou allemaal heel anders is in Amsterdam."

Een uitgebreid gesprek met Frank Paauw is vrijdagavond te horen in Rijnmond Staat Stil, van 18 tot 19 uur op Radio Rijnmond.