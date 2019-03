Filosofen en denkers naar Rotterdamse kerk

Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je wekelijks uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond. Deze week nemen ze bijvoorbeeld een duik in de Nacht van de Filosofie. Die vindt vrijdagavond plaats in Arminius in Rotterdam.

Op deze Rotterdamse Nacht van de Filosofie zijn in de drie zalen van Arminius lezingen, debatten en theater geprogrammeerd. Cabaretier Tim Fransen presenteert zijn Essay van de Maand van de Filosofie, een stuk over humor, kwetsbaarheid en solidariteit. De splinternieuwe Denker des Vaderlands gaat in gesprek met de scheidende Denker, René ten Bos.

Bezoekers kunnen bovendien filosofen als Socrates, Kierkegaard, Arendt, de Beauvoir en Marx ontmoeten. Die worden gespeeld door studenten van de Erasmus Universiteit.

Voor de avond zijn nog wel kaarten verkrijgbaar, alleen aan de kassa. Wie zich om 21:00 meldt maakt nog kans op een ticket.

In de uitzending van To Do komen verder ook de Kunsthal, het Urker Mannenkoor en dancefestival Rotterdam Rave aan bod.

