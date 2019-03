Verloren verhaal Bassie en Adriaan op YouTube

Bassie en Adriaan hebben vrijdag een ‘verloren’ aflevering van hun serie Het Geheim van de Sleutel uit 1978 op hun YouTube-kanaal geplaatst. Het gaat om een aflevering waarvan de originele filmrol na één keer uitzenden is zoekgeraakt. Er is alleen een kopie op videoband van de uitzending overgebleven.

"De kwaliteit is helaas niet goed genoeg om uit te brengen op dvd”, zegt Aad van Toor. "Gelukkig kunnen we nu via ons YouTube-kanaal de aflevering toch aan iedereen laten zien."

Met het plaatsen van de aflevering vieren de uit Vlaardingen afkomstige Bas (83) en Aad (76) van Toor dat zij 100.000 abonnees en meer dan 70 miljoen views hebben behaald op hun eigen YouTube-kanaal.

Hun manager Sjef Scholte zei vrijdag dat Bassie en Adriaan mogelijk een vaste expositie in Museum Vlaardingen krijgen. Binnenkort zijn hierover gesprekken.