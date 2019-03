Shell betreurt acties Pernis

De raffinaderij van Shell in Pernis

Shell betreurt de aanstaande acties bij de raffinaderijen van het olie- en gasbedrijf in Pernis en Moerdijk volgende week. Het bedrijf zegt een 'eerlijk bod' te hebben neergelegd bij de bonden en stelt ook dat er niet meer in zit dan dit. Het bedrijf wil graag weer met de vakbonden in gesprek.