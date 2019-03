Verwarde vrouw zorgt al maanden voor onrust op Flakkee

Inwoners van Den Bommel maken zich grote zorgen over een vrouw die al maanden voor gevaarlijke situaties zorgt. "Ze is een gevaar voor zichzelf en haar omgeving. "Ik kwam haar midden op de provinciale weg tegen. Huilend, met de opmerking: 'ik wil niet meer en ik ga niet meer terug.' Dan gaan gelijk alarmbellen rinkelen en denk je minstens aan iemand die weggelopen is van huis of aan geweld", zegt Karin Dekker vrijdagochtend op Radio Rijnmond.

"Ik kreeg haar aan de kant van de weg en probeerde zorg voor haar te regelen. Ook een vriendin sloot zich bij me aan. We probeerden haar kalm te krijgen, maar dat ging niet en ze stapte weer op de fiets vol met tassen en een matras. Het duurde even voordat ik de politie aan de telefoon kreeg en die zouden een auto sturen."

In de tussentijd bleef het tweetal achter de hard fietsende vrouw aan rijden, om de politie aanwijzingen te kunnen geven. De politie hebben ze zelf niet gezien, maar een woordvoerder geeft aan dat ze haar binnen een kwartier hebben opgevangen.

Dekker: "Toen we haar kwijt raakten, hebben we dat bij de politie gemeld. Er werd toen gezegd: 'oh, dat is een bekende persoon bij ons. Ach mevrouw, er zijn mensen die niet geholpen willen worden.' Dat is iets waar ik me heel, heel boos over maak."

Blote voeten

Het blijkt te gaan om een bewoonster van zorginstelling Sjaloom in Stad aan 't Haringvliet voor mensen met een verstandelijke beperking of hersenletsel. Al een aantal maanden zwerft de vrouw in de buurt, belt bij mensen aan en loopt soms op blote voeten en zonder jas in de vrieskou rond.

Volgens de instelling zit de vrouw er vrijwillig. Dieper op de kwestie ingaan wil zorgmanager Peter Goedhart niet, in verband met de privacy van zijn cliënt. "Het enige wat ik kan zeggen is dat we met onze behandelaars altijd zoeken naar een oplossing voor een zorgvraag, maar dat het soms om complexe situaties gaat."

Veiligheid

Ook de gemeente doet geen uitspraken over de individuele situatie van haar inwoners, aldus woordvoerder Bert Brand. In algemene zin kan ik er wel over zeggen dat als er bij een inwoner geen sprake is van een inbewaringstelling of een rechterlijke machtiging, dat deze persoon dan mag gaan en staan waar hij of zij wil. Die persoon is verantwoordelijk voor de eigen veiligheid."

Dekker is er niet gerust op, en vindt dat de instanties niet doortastend genoeg zijn: "Het is gewoon verschrikkelijk. Iedereen in de buurt maakt zich er zorgen om. Wie is er verantwoordelijk als ze een keer langs de kant van de weg ligt? Ik denk dat je in bepaalde gevallen een beslissing moet nemen voor iemand, ook voor de veiligheid van de omgeving", besluit Karin.