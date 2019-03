Rechtszaak Oostvoornse kofferbakmoord uitgesteld

De zaak draait om de dood van Caroline van Toledo(35) in 2005. Zij overleed in de kofferbak van haar uitgebrande auto. Na uitvoerig onderzoek wees justitie Leon van M. aan als verdachte. Vanaf dinsdag 2 april zou de rechtbank in Rotterdam zich vier dagen lang over de zaak buigen.

Deskundigen zouden hun mening geven over het gevonden DNA op het lichaam van het slachtoffer. Drie getuigen zouden worden ondervraagd over hun belastende verklaringen. Verder zou justitie met een strafeis komen.

Dat alles gaat nu voorlopig niet door. Wat de 'persoonlijke omstandigheden' van Leon van M. zijn, is niet duidelijk. Dinsdag houdt de rechtbank wel een korte zitting, om de nu ontstane situatie te bespreken. Dan wordt ook meer bekend over de reden van het uitstel.

Leon van M.(41) heeft altijd ontkend dat hij Caroline van Toledo heeft vermoord. Hij is al een tijd op vrije voeten, maar draagt wel een enkelband.