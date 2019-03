All Stars-acteur neemt afscheid van musical: 'tegenvallende recensies erg vervelend'

Cees Boot over All Stars

De musical All Stars is dit weekend toe aan de laatste voorstellingen in Rotterdam. De musical werd mede ontwikkeld door en voor het Nieuwe Luxor Theater en was volop te zien in Rotterdam. Na 120 shows, deels in andere theaters in het land, valt nu het doek.

"Ik zit al een tijdje in het vak, ik weet wel dat het er aan komt", vertelt hoofdrolspeler Cees Boot. "Maar ik speel dit stuk met veel twintigers en merk aan ze dat het raar voor ze is. En het is ook heel raar als je een jaar lang lief en leed met elkaar gedeeld hebt en dat opeens ophoudt."

De recensies na de première van Sll Stars waren niet unaniem goed. De Volkskrant noemde het stuk 'plat en ordinair', AD had het over 'een gemiste kans.' Dat deed Boot pijn.

"Daar ben ik nog steeds gevoelig voor. Dat went nooit. Je legt je ziel en zaligheid ergens in en je bent altijd betrokken bij het maakproces. Als je dan in de krant leest dat iemand het niet waardeert... Dat blijft heel erg vervelend."

De magere ontvangst had bovendien invloed op de kaartverkoop, bekent Boot. Zelden stroomden zalen helemaal vol. "Mensen hebben er zoveel tijd en geld aan besteed, en dan komt er een iemand langs die zegt: ik vind het niet goed. Dat heeft effect op de kaartverkoop. Dat is echt zo."

Toch ging All Stars door. "The show must go on, dan maar reclame via mond-op-mond. Dat is een iets moeilijkere weg, maar het is ons redelijk gelukt."

Nog twee keer Luxor, vrijdagavond en zaterdagavond. Dan zit het erop. Boot gaat het stuk missen. "All Stars gaat over een zootje kinderen bij elkaar, maar ze zijn eigenlijk te oud om nog jong te zijn. Zelf speel ik de coach. Een man die door ouderdom aan een rolstoel gekluisterd is, maar het oude leven vreselijk mist. Zijn zoon schaamt zich voor hem, het is allemaal niet meer wat het is. Maar er komt een mooie reünie."