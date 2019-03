Poldervaart: ''Heerenveen verdedigend net zo slecht als wij''

De Kralingers staan op de 15de plek, slechts één punt boven de streep. Het meeste zorgen maakt Poldervaart zich echter over het gemaakte doelpunten. ''We hebben nu vier wedstrijden niet gescoord. Voor de winterstop was dat precies andersom, maar nu krijg dit de aandacht. We moeten zorgen dat wij een keer tot scoren moeten komen, want dat kan je wedstrijden winnen.''

Het is volgens de oefenmeester te makkelijk om alleen mogelijkheden in de verdediging van Heerenveen te zien. ''Het wordt natuurlijk veel breder getrokken. Hoe zij aanvallen en waar zij verdedigen. Waar liggen de mogelijkheden in de omschakeling? Zulk soort dingen. Wat dat betreft kijk je naar het hele pakket. Het is duidelijk dat zij veel tegengoals krijgen, maar dat krijgen wij ook.''

Excelsior reist met een nagenoeg fitte selectie af naar Friesland. Robin van der Meer is herstellende van een liesblessure, maar het duel met Heerenveen komt te vroeg voor de linksback. Heerenveen-Excelsior begint om 20.45 uur live te volgen op Radio Rijnmond.