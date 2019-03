Rotterdammer bedenkt netwerk voor opladen smartphone: 'niks frustrerender dan lege telefoon'

Initiatiefnemer Marijnen verwacht de eerste dertig punten binnen enkele weken te installeren. Onder andere restaurant Ayla, Rotown, café De Witte Aap, Erasmus MC en de Erasmus Universiteit zijn locaties die al aansluiten aan het netwerk. Dat worden er als het aan de bedenker ligt snel meer.

Marijnen kwam op het idee voor Batterybox, zoals hij zijn systeem heeft genoemd, omdat hij zelf fanatiek smartphonegebruiker is.

"Dit probleem hebben we bijna allemaal iedere dag", vertelt hij over het hebben van een lege telefoon. "Ik heb er ook iedere dag last van. Vaak vraag ik in cafés of op de sportschool of ik mijn telefoon even mag opladen. Op recente trips naar Azië en Londen zag ik een oplossing."

Daar kun je overal powerbanks huren, zag Marijnen: in horecazaken, op stations, in automaten op straat. "Toen dacht ik meteen: dit moeten we ook in Nederland hebben en om te beginnen in Rotterdam, de stad waar mensen de handen ineen slaan en dingen samen waarmaken."

Van een idee naar werkelijkheid, dat is nog een hele stap. Marijnen deelde het idee eerst in zijn vriendenkring en kreeg veel enthousiaste reacties terug. "Mijn vrienden willen ook overal powerbanks kunnen ophalen en terugbrengen.”

Marijnen ontwierp zijn systeem vervolgens zelf. Via een SMS of een app kun je de powerbank uit een oplaadstation halen. "Je brengt hem terug op punt A en brengt hem terug op punt B." Diefstal heeft geen zin. "Ze zijn alleen bruikbaar via ons systeem."

In Azië hebben investeerders al negentig miljoen geïnvesteerd in bedrijven die dit doen, zegt Marijnen. Zelf is hij op zoek naar steun van 'gewone' Rotterdammers. Zij kunnen investeren, maar ook lid worden en zich zo verzekeren van ongelimiteerd gebruik van de powerbanks.

"Mensen die zich nu via de website inschrijven hoeven nooit meer een lege telefoon te hebben in de stad. We bieden mensen ook de mogelijkheid aan om mee te investeren en daarvoor een rente te ontvangen. Zo bouwen we het netwerk samen en plukken we er ook allemaal de vruchten van."