Bomen zijn de longen van onze planeet, al eeuwenlang spreken ze tot de verbeelding. Hoe kunstenaars de boom verbeelden zie je vanaf zaterdagmiddag 30 maart in de tentoonstelling Dromen van Bomen in het Gorcums Museum. Chris Natuurlijk krijgt een preview.

Hou vast!

De stad als spons. In Rotterdam begint een proef met een sponstuin die bij hevige regen het water op kan zuigen en vast kan houden en die bij droogte het water weer af kan geven. Volgende week begint de aanleg van de sponstuin op de Voedseltuin in Rotterdam-West naar een idee van De Urbanisten die de stad als spons onderzoeken.

Schurftkraai

Een roek lijkt een beetje op een kraai. Door zijn witte snavel heeft hij de niet al te flatteuze bijnaam schurftkraai gekregen. Maar, wie herkent er tegenwoordig nog een roek? Het is een vrij onbekende vogel, waarvan er zeker in het westen van ons land niet meer zoveel zijn als vroeger. Gelukkig zit er nog een kleine kolonie op Heijplaat in Rotterdam. Daar gaat Chris Natuurlijk kijken met vogelkenners André de Baerdemaeker en Gerard Ouweneel.

Het leukste boekenbal

“Het Rotterdamse boekenbal is veel leuker dan het landelijke boekenbal. “, vindt de organisatie Arminius en Boekhandel v/h Van Gennep. Alleen al omdat dit enige echte Rotterdamse Boekenbal niet alleen voor genodigden is. In Chris Natuurlijk zaterdag meer over het programma van het Rotterdamse boekenfeest dat zaterdagavond 30 maart wordt gehouden in debat- en congrescentrum Arminius in Rotterdam.

Zaterdag 30 maart van 08.00 tot 09.00 in Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond