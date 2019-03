Ahmad Mendes Moreira weg bij Groningen

Hoe het verder gaat met oud-Spartaan Paul Gladon is nog niet bekend. FC Groningen heeft in januari met de spits een overeenkomst tot het einde van dit seizoen afgesloten. Beide partijen hebben de toekomst nog open gelaten.

Na enkele goede jaren met Excelsior Maassluis, inclusief het Nederlands kampioenschap, kwam Mendes Moreira via Kozakken Boys terecht in het betaald voetbal bij FC Groningen. Momenteel wordt hij door die club verhuurd aan Telstar, dat in de eerste divisie actief is.