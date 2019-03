Einde dreigt voor honden- en kattenopvang Zuidhollandse Eilanden

"Antes heeft het contract beëindigd per 1 januari 2020. Men heeft besloten dat op dit deel van het terrein iets anders moet komen", zegt Sjaak van Dongen vrijdag op Radio Rijnmond.

"Wat er voor in de plaats moet komen is nog onduidelijk. Gebruikers en medewerkers vinden het daarom ontzettend balen dat we weg moeten. We hebben ook al diverse gesprekken met de directie gevoerd, maar het leidt tot niets," aldus de coördinator.

Zwerfdieren

De opvang heeft meerdere functies. "We vangen katten en honden op van cliënten van zorginstellingen, maar ook van particulieren die op vakantie gaan en van de gemeente Albrandswaard die opvang nodig heeft voor zwerfdieren", legt Van Dongen uit.

Vooral de sociale functie is belangrijk. "Cliënten van zorginstellingen hebben vaak geen opties om hun huisdieren onder te brengen bij familie of vrienden en dan laten zich zekf ook niet meer opnemen. Maar hier kunnen ze tegen een kleine vergoeding hun huisdier laten verzorgen en zo nu en dan ook hun hond zelf uitlaten."

De dierenhulpverleners willen graag opnieuw beginnen op een andere plek, maar hebben nog geen geschikt terrein gevonden. Daarom de oproep: help Dierenopvangcentrum Zuidhollandse Eilanden aan een nieuwe plek!