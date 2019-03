In het centrum van Rotterdam is woensdag een Algerijn aangehouden met 5-duizend euro op zak waar hij geen verklaring voor kon geven. Dat heeft de politie vrijdag bekendgemaakt.

De man bleek te wonen in een luxe pand in Capelle aan den IJssel; in die woning trof de politie nog eens 25-duizend euro aan, cocaïne en een Rolex-horloge.

De 43-jarige Algerijn zit vast op verdenking van witwassen van geld. De politie hield hem al een tijdje in de gaten.