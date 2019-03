Bever bezorgt Den Bommel problemen: 'Je hoort 'm knagen'

'Pas op, bever gesignaleerd!' Dat staat op een net geplaatst bord op het strandje bij het Haringvliet bij Den Bommel. De bever rukt er op en dat is te zien ook: hij laat een spoor van bomen waar aan is geknaagd achter. Sommige bomen lijken wel op potloodpunten.

Hondenbezitter en dorpsbewoner Lennard de Jager vindt het allemaal niet zo erg: ,,De bomen zijn een stuk minder geworden, maar het is een combinatie van strand en natuur. Daar kunnen we trots op zijn. Het is heel leuk, je hoort 'm 's ochtends knagen."

Natuurbeheerder Raymond van Stralen van Waterschap Rivierenland ziet dat net even anders. "We zien de laatste tijd overal beversporen, bevergangen en holen. Het worden er steeds meer."

Eind jaren tachtig leken de bevers nog verdwenen en werden er bevers uitgezet in de Biesbosch. Maar dat is nu compleet anders. Aan bevers geen gebrek. Mooi, maar het zorgt ook voor problemen.

"We merken dat de populatie echt flink aan het toenemen is. Het grootste probleem is dat ze flink graven, ook in de dijken."

Dat moet voorkomen worden. Maar afschieten mag niet, bevers zijn beschermd. Maar wat dan? Zomaar vertrekken doen ze niet. "Natuurlijke vijanden heeft hij helemaal niet. Een bever is groot, weeg flink, het zijn flinke jongens", weet Van Stralen.

Een oplossing ligt niet zomaar voor handen. "In Canada vangen ze ze en brengen ze tientallen kilometers ver weg. Maar daar is Nederland te klein voor, dan krijgt een ander het probleem."