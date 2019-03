Papegaaiduiker trekt tientallen vogelaars naar Dordrecht

Ze stonden met tientallen aan de kant, bij de Arentsburg in de Dordtse wijk Sterrenburg. Enorme camera's in de aanslag en allemaal gericht op één dier: een Papegaaiduiker.

De Puffin, zoals het dier in grote delen van de wereld wordt genoemd, komt in Nederland eigenlijk niet voor. Het beestje leeft in Noorwegen, Schotland en IJsland. Hoe het hier terechtgekomen is, is een raadsel.

"Volgens mij is dit heel bijzonder", zegt een van de vogelaars langs de kant. "Want dit is de eerste waarneming."

Deze man komt helemaal uit Hazerswoude om de vogel met eigen ogen te zien. "En het was zeker de moeite waard om de reis te maken, want hij zat er nog", voegt hij daaraan toe.

Ook de Dordtse boswachter Thomas van der Es is lyrisch over het bezoek van de 'vreemde eend'. "Niet eens een 1 april grap", schrijft hij op twitter. "Een verdwaalde papegaaiduiker zwemt middenin Dordrecht! Bizar."

De boswachter kan zijn geluk niet op. Hij noemt het schouwspel 'surrealistisch'.

Voor de mensen die nu nog willen afreizen naar Dordrecht is er wel pech. Inmiddels is de vogel weer vertrokken.