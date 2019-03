In Rotterdam-Carnisse is vrijdagmiddag iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Een persoon is aangehouden.

De steekpartij was rond 14:00 uur in de Schoklandsestraat. Over de aanleiding is niets bekend. Ook kon de politie niet zeggen hoe de gewonde er aan toe is.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.