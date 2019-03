Camera's houden verkeer Kinderdijk in de gaten

De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam willen de verkeersoverlast door bezoekers van Kinderdijk gaan aanpakken. De komende twee maanden wordt het verkeer nauwkeurig in de gaten gehouden met camera's.

Bij de belangrijkste invalswegen naar Kinderdijk zijn in totaal zeven camera’s opgehangen die het in- en uitgaande verkeer scannen. De informatie die daarmee verzameld wordt, moet inzicht geven in de omvang van het verkeer, de duur en aard van het verblijf.

Het onderzoek loopt tot eind mei. Om het verschil tussen hoog- en laagseizoen weer te geven wordt een herhaalmeting gedaan tijdens de piek van het toeristenseizoen.

Al het verkeer wordt meegenomen in de tellingen, dus ook bezoekers die per fiets of te voet het gebied inkomen.

De gemeenten Molenlanden en Alblasserdam willen de uitkomsten gebruiken om de verkeersoverlast de komende twee jaar beter aan te pakken.