Havenbedrijf haalt banden met Brabant aan

Havenbedrijf Rotterdam haalt de banden met Noord-Brabant aan. De twee partijen gaan digitaal meer informatie uitwisselen. Door tijdig informatie over aankomsten van schepen en containers met elkaar te delen, kan aan beide zijden van de route efficiënter gepland worden en ontstaan er minder vertragingen in het binnenvaarttransport.

Het havenbedrijf heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met de Stichting Multimodaal Coördinatie en Adviescentrum Brabant (MCA Brabant). Samen willen ze onderzoeken hoe het vervoer tussen Brabant en Rotterdam sneller duurzamer kan worden.

In 2018 werden in de Rotterdamse haven ruim 8,6 miljoen containers overgeslagen. Noord-Brabant is met ruim 1 miljoen containers een van de belangrijkste achterlandgebieden van Rotterdam.