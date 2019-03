Haps over fitheid: ''Mis nog een paar procentjes''

Haps is na zijn blessure inmiddels weer basisspeler onder trainer Giovanni van Bronckhorst. ''Ik ben ontzettend blij dat ik weer bijna top ben. Het duurt nog wel even voordat ik helemaal fit ben. Dat merk ik aan alles.Bijvoorbeeld dat ik mijn spel negentig minuten kan volhouden. Ik moet meer inhoud creëren, om vol gas te kunnen geven.''

Tijdens Feyenoord - Willem II ging Haps opzichtig in de fout bij de 2-2. ''Ik heb geanalyseerd waar het fout ging en daar over gesproken. Het was een coachmoment en we stonden niet goed.''

Ook de zwakke prestaties van Feyenoord dit seizoen spoken door zijn hoofd. ''Je zit er dagelijks mee, maar je moet door. Het is lastig. Zondag tegen FC Utrecht krijgen we weer de kans om ons te herpakken. Met oog op de stand zijn we verplicht om te winnen.''