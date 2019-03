Rijnmond Staat Stil bij korpschef Frank Paauw

Dienders in het Rotterdamse hebben hem tot het laatst toe gesmeekt: 'Frank, meneer Paauw, doe het niet.' Maar hij gaat. Na heel lang nadenken. Per 1 mei is Frank Paauw korpschef in Amsterdam.

Waren het veel collega's, die hem mailtjes hadden gestuurd? Er valt even een stilte. De blik naar beneden gericht. "Ja, dat klinkt wat onbescheiden, maar dat zijn er wel wat geweest, ja." Wat doet dat met hem? "Daar word je wel stil van en verlegen. Dat maakt het afscheid alleen maar moeilijker. Maar ik ben blij dat ze me niet naar de bushalte brengen met een strik eromheen."

Ruim acht jaar was hij de baas van de politie in de Rijnmond. Toen hij kwam, in oktober 2010, lag het korps enigszins in de kreukels na de strandrellen bij Hoek van Holland. De politie kreeg ervan langs in een rapport en korpschef Aad Meijboom moest vertrekken.

"Het imago van het korps was geschonden. Het vertrouwen in de politie moest worden hersteld. Ik kan nu zeggen, na 8 1/2 jaar, dat het korps weer trots kan zijn op zichzelf. De burger blijkt ook weer vertrouwen te hebben in de politie."

Zeehond

Heeft hij daarbij naar zijn voorgangers gekeken, wat zij goed en fout deden? "Nee, ik ben geen zeehond die je trucjes leert. Ik was ooit bureauchef in de Haagse Schilderswijk. Daar heb ik veel geleerd wat ik wel en niet moet doen."

Feyenoord loopt als een rode draad door zijn Rotterdamse carrière: de rellen na Excelsior-Feyenoord op 7 mei, de succesvolle huldiging een week later. "We hadden natuurlijk nog de kras op de ziel van het kampioensfeest van 1999. We hebben laten zien dat een huldiging op de Coolsingel wel degelijk kan en dat vond ik wel een hoogtepunt."

Feyenoord-Ajax wordt nog altijd zonder uitsupporters gespeeld. Dat dossier kan hij moeiteloos meenemen naar Amsterdam. Naar zíjn Ajax? "Ach, ik heb er van oudsher wel wat mee...maar ik ben er neutraal in geworden."

Heeft hij verder iets met Amsterdam? "Ik heb er familie wonen. Verder is het natuurlijk de hoofdstad, prestigieus. Politiek, media, alles komt er samen. Ik ben ook wel benieuwd of het nou echt zo anders is, in Amsterdam."

Terrorisme

Het gevoel dat overheerst bij zijn vertrek, is dat hij tevreden in de achteruitkijkspiegel kan kijken. De criminaliteitscijfers daalden, zeker wat betreft overvallen, straatroven en woninginbraken. Met als nieuwe uitdagingen: cybercrime, terrorisme en ondermijning, de vermenging van boven- en onderwereld.

"Wat ik ook nog wel kwijt wil: we kunnen als Nederlandse politie trots zijn. We hadden laatst de schepen uit Brussel op bezoek. Die zag dat de wijkagent overal gewoon naar binnen kon lopen en gekend werd. Zij dacht dat we het in scene hadden gezet. In haar ervaring was dit ondenkbaar. Wat verbinden betreft, doen we het gewoon goed."

