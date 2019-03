VOF De Kunst viert jubileum 'Suzanne' met show in Vlaardingen

Nostalgische taferelen vrijdagavond in Vlaardingen. In popzaal De Kroepoekfabriek treedt de Nederpopgroep VOF De Kunst op. Het optreden staat in het teken van klassiekers als ‘Suzanne’ en ‘Eén Kopje Koffie’.

Suzanne werd in 1983 uitgebracht en werd direct een gigantische hit. De band van Nol van Havens bleef daarna lang succesvol.

Om te vieren dat Suzanne vijfendertig jaar geleden verscheen ging de groep vorig jaar op tournee, die de band nu naar Vlaardingen brengt. Voor de show van vrijdagavond zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Anton Slotboom en Laurence van Ham geven je wekelijks uitgaanstips voor het weekend in de regio Rijnmond. Deze week nemen ze bijvoorbeeld ook een duik in de Nacht van de Filosofie. Die vindt vrijdagavond plaats in Arminius in Rotterdam.

In de uitzending van To Do komen verder ook de Kunsthal, het Urker Mannenkoor en dancefestival Rotterdam Rave aan bod.

Wil jij weten wat je moet doen dit weekend? Kijk dan naar To Do. Elke woensdag vanaf 17:15 uur op TV Rijnmond. Het programma is ook terug te vinden via Rijnmond.nl en in de gratis app van Rijnmond.