Bufferzone voor protesten bij abortuskliniek, werkt het?

Wat minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid betreft, mogen gemeenten bufferzones instellen rond abortusklinieken om anti-abortusdemonstranten meer op afstand te houden. In Rotterdam geldt al vanaf begin 2016 de regel dat demonstranten aan de overkant van de straat moeten staan. Toch meldde de kliniek in Rotterdam twee weken geleden dat de protesten heftiger en intimiderender worden.

De bufferzones rond klinieken moeten vrouwen beschermen tegen intimiderende activisten. De meeste demonstranten staan in Rotterdam-Zuid op het plein, zo'n twintig meter tegenover de ingang van Verzamelgebouw Zuid, waarin onder meer de Gynaikon Kliniek zit. Met twee stoepen, een rij parkeerplaatsen en een straat tussen de deur en de protesten.

Voorwaarden niet scherp

Over die regel was bij de kliniek tot voor kort nog wel onduidelijkheid. "Het was ons bekend, maar we hadden niet precies scherp welke voorwaarden gelden voor de demonstranten", vertelt Gerrit Zomerdijk, directeur van de Gynaikon Klinieken in Rotterdam en Roermond. "Er worden steeds meer vrouwen lastiggevallen, aangesproken en veroordeeld over wat ze bij ons komen doen."

De gemeente Rotterdam laat weten vanuit de kliniek al sinds oktober vorig jaar geen bericht meer te hebben gekregen van overlast bij demonstraties. Groepen die er vaker staan zijn goed aanspreekbaar en houden zich aan de afspraken, volgens de gemeente. Eenlingen die zich misdragen komen zeldzaam voor.

Dichtgeplakte monden

"Sommigen komen ook gewoon naar de voordeur, stellen zich met z'n vieren op, biddend met rozenkrans en de mond dichtgeplakt", zegt Zomerdijk echter. Dat is volgens hem niet alleen vervelend voor patiënten, maar ook voor andere gebruikers van het pand, zoals de huisartsenpost, apotheek en buurtbewoners. "Bovenal is het intimiderend."

"Op zich denk ik dat die bufferzone effectief is. Er wordt een fysieke afstand gecreëerd tussen demonstranten, die daar overigens het volste recht toe hebben, en de cliënten", zegt Zomerdijk.

Geen alternatief

"Als we constateren dat iemand geen afstand houdt, gaan we naar beneden en geven we de demonstranten tien of vijftien minuten de tijd om verderop te gaan staan."

Een betere oplossing vindt ook Zomerdijk lastig. Buiten het zicht zou een alternatief zijn, "maar dan is het effect voor de demonstranten weg."